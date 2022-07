Battipaglia, tragedia all'Acquafarm: 12enne di Pompei perde la vita Sono in corso accertamenti da parte della Polizia

Un ragazzino di 12 anni originario di Pompei ha perso la vita questa mattina mentre si trovava all'Acquafarm, il parco acquatico di Battipaglia. Le cause del decesso, al momento, non sono ancora chiare. La tragedia si è consumata intorno alle 11. Il giovanissimo, secondo quanto appreso, si era da poco lanciato da uno scivolo quando ha avvertito un malore. Arrivato in acqua, è riuscito comunque ad uscire dalla piscina ma poi le sue condizioni sono precipitate. I tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori sono risultati vani. Da capire se il decesso sia stato provocato da un malore fulminante o se il 12enne possa aver subito un colpo mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia, guidati dal vice questore Giuseppe Fedele. Si attende l'arrivo del medico legale che dovrà effettuare l'esame esterno per provare a capire cosa abbia provocato il decesso del 12enne. Non è ancora chiaro, inoltre, se il magistrato di turno della Procura di Salerno disporrà o meno l'autopsia.