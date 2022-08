Dodicenne morto al parco acquatico, prende corpo l'ipotesi dell'incidente Effettuata l'autopsia: il ragazzino avrebbe battuto la testa accidentalmente

La morte del piccolo Flavio sarebbe stata provocata da un tragico incidente. La tesi, ipotizzata sin dall'inizio dagli investigatori, ha trovato riscontri dall'autopsia effettuata sul corpo del 12enne, deceduto sabato in un parco acquatico di Battipaglia. I primi elementi raccolti dal medico legale farebbero ipotizzare che il ragazzino abbia battuto la testa accidentalmente contro la struttura dello scivolo. Un impatto che, poco dopo, ne avrebbe provocato la morte. Flavio, infatti, si è sentito male dopo essersi lanciato dallo scivolo. Arrivato regolarmente in acqua, ha iniziato ad avvertire un dolore. La situazione è, poi, peggiorata nel momento in cui il 12enne è uscito dall'acqua. Il quadro clinico, infatti, è peggiorato in pochi minuti, fino a provocarne il decesso.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile di Salerno e dei poliziotti del commissariato di Battipaglia. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e hanno ascoltato diversi testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Domani, intanto, la comunità di Pompei darà l'ultimo saluto al piccolo Flavio: i funerali saranno celebrati alle 16 nella chiesa del Santissimo Salvatore.