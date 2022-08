Sapri, 40 kg di pesce sequestrati dai carabinieri I controlli continueranno anche nei prossimi giorni

Quaranta kg di pesce sono stari sequestrati oggi pomeriggio in una pescheria del Golfo di Policastro.



I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, guidati dal capitano Francesco Fedocci, in sinergia con il Reparto Agroalimentare, hanno sequestrato prodotti ittici per un totale di 40 kg per mancato rispetto della normativa relativa alla tracciabilità del pesce.



Inoltre, alla pescheria in questione sono state disposte prescrizioni igenico sanitarie a cui attenersi per evitare la chiusura.