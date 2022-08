Ferragosto di sangue lungo le strade del Cilento: 46enne muore a Capaccio L'incidente è avvenuto nella notte in Viale della Repubblica: inutile l'intervento dei soccorsi

Ferragosto di sangue lungo le strade del Cilento. A perdere la vita in un tragico incidente stradale, avvenuto nella notte, lungo Viale della Repubblica, a Capaccio Paestum, è stato un 46enne turista napoletano, ma residente a Parma, in vacanza nel Cilento. Ferita, invece, lievemente un'altra persona coinvolta nell'incidente.

L'auto, a bordo della quale i due viaggiavano, per cause ancora da accertare, è improvvisamente finita fuoristrada ribaltandosi in un canale. Tre le persone in auto: un 40enne di Magliano Vetere, sceso completamente illeso dal veicolo; una seconda persona, ferita lievemente e trasportata in ospedale a Vallo della Lucania: il terzo, invece, il 46enne napoletano e residente a Parma, rimastro incastrato tra le lamiere del veicolo. Le condizioni di quest'ultimo sono apparse subito gravi ed è stato trasportato d’urgenza, intubato, a bordo di un’eliambulanza del 118 all’Ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso.

Per lui gravi ferite alle gambe, al torace ed alla testa, rivelatesi purtroppo fatali.

Sul posto è subito scattata la machina dei soccorsi con l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i carabinieri di Capaccio Scalo che hanno eseguito i rilievi del caso.