Sangue sulla litoranea, scontro tra auto e moto ad Eboli: morto un centauro Si tingono ancora di rosso le strade del Salernitano: accertamenti in corso

Si tingono ancora di rosso le strade del Salernitano. Una nuova vittima sull'asfalto in questo ferragosto di sangue. Lungo la litoranea di Eboli, oggi pomeriggio, per cause ancora da accertare, un'auto e una moto si sono violentemente scontrate.

Fatale l’impatto per il centauro. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari immediatamente giusti sul posto.

Sul posto anche i carabinieri. Si è proceduto al sequestro della moto e dell’auto coinvolta nell’incidente, mentre la salma dello sfortunato motociclista resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico scontro i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Emanuele Tanzilli.