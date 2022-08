Raffica di furti nelle auto ad Agropoli: la rabbia del sindaco Mutalipassi Il primo cittadino ha chiesto più controlli nelle aree maggiormente sensibili

Furti nelle auto parcheggiate sul litorale ad Agropoli. Numerose le denunce negli ultimi giorni da parte di turisti e residenti che, dopo aver posteggiato l'auto per trascorrere qualche ora di relax al mare, si ritrovano al rientro con l'amara sorpresa del finestrino rotto e degli oggetti lasciati all'interno rubati.

A denunciare l'accaduto anche il sindaco, Roberto Mutalipassi, che ha chiesto maggiori controlli nelle aree più sensibili a tale fenomeno.

«Certo che sono cose che non accadono da oggi e né tantomeno questo avviene solo nella nostra città. Ma ci tengo comunque ad evidenziare che Agropoli non è questo e mi dispiace che per colpa di qualche malfattore venga macchiata l'immagine della città.

Condanniamo fermamamente tali episodi. Oltre ad esprimere solidarietà alle vittime, attuali e del passato, assicuro che ci impegneremo al massimo nel prossimo futuro per contrastarli, con tutti i mezzi a disposizione» dice Mutalipassi.

E poi conclude: «A tal proposito, ho richiesto alle forze dell'ordine dei servizi e controlli mirati al fine di cercare di individuare i responsabili di tali deprecabili gesti. Qualora ciò avvenisse, oltre ovviamente a dover rispondere penalmente di quanto commesso, da parte mia non esiterò, ricorrendone le condizioni, a comminargli anche il daspo urbano, trattandosi di persone indesiderate».