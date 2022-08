Ancora roghi nel Cilento: incendio sulle colline di Agropoli Sul posto hanno operato le squadre di soccorso

Un vasto incendio ha interessato, nella tarda mattinata, la collina San Marco di Agropoli, domato dopo oltre tre ore. I primi ad intervenire sul posto sono state le guardie ambientali NITA coordinate dal comandante della municipale agropolese, il maggiore Sergio Cauceglia, e i vigili del fuoco.

Tempestivo anche l'arrivo dei carabinieri forestale di Agropoli. Sul luogo anche operatori della Comunita Montana ed altri reparti dei carabinieri. In aria i droni della NITA in supporto per le operazioni di spegnimento.

Si tratta dell'ennesimo incendio che colpisce Agropoli e il territorio cilentano.