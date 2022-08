Malore in spiaggia: 78enne muore in spiaggia a Capaccio Paestum Polemiche sui soccorsi da parte dei presenti

Tragedia, stamattina, sul litorale di Capaccio Paestum, dove ha perso la vita un 78enne a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia della Linora, tra Capaccio Paestum e Agropoli.

L'anziano è stato subito soccorso dai bagnini presenti in spiaggia che hanno provato, purtroppo inutilmente, a rianimarlo. Quando sul posto sono giunti i sanitari del 188, purtroppo, per l'anziano non c'era già più nulla da fare.

L'uomo, originario di Maddaloni, era in spiaggia con alcuni familiari. Sul posto anche i carabinieri. Polemiche da parte di alcuni presenti in spiaggia sul ritardo dei soccorsi.