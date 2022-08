Va in cerca di funghi e si perde: soccorso un 66enne sul Monte Gelbison In azione soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco

Si perde nei boschi dopo essere andato in cerca di funghi. Disavventura per un 66enne salvato nei pressi del Monte Gelbison.

A lanciare l'allarme, intorno alle 21, è stata la sorella, non avendo più notizie dell'uomo da un po' e dopo aver trovato la sua moto in montagna. E' quindi subito scattato l’allarme: sono stati chiamati i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, i Vigili del Fuoco ed è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Il presonale VV.F. intervenuto ha iniziato a battere dei sentieri partendo dal Punto di ultimo avvistamento e dopo aver percorso diversi km in montagna. Dopo diverse ore, alle 2:30 circa, il 65enne è stato ritrovato nel bosco a pochi chilometri da dove aveva lasciato la sua motocicletta, in un ricovero di fortuna dove aveva acceso un fuoco per ripararsi dal freddo durante la notte.

L’uomo in buono stato di salute è stato portato al posto di comando avanzato, dove ha ricevuto i primi controlli da un medico volontario. Poiché l’area non era percorribile con autoambulanze è stato trasportato con mezzo VF all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per i controlli di rito.