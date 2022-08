Battipaglia: donna cade in casa, la salvano i vigili del fuoco Sono entrati nell'abitazione rompendo il vetro di un balcone

Momenti di paura a Battipaglia, dove una donna, per cause ancora non chiare, è caduta all’interno della sua abitazione provocandosi ferite gravi.

La malcapitata è riuscita ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, per accedere alla casa, sono dovuti salire con la scala esterna fino al quarto piano e rompere la vetrata del balcone. In questo modo hanno raggiunto la donna ferita che non riusciva ad aprire la porta. Con i caschi rossi anche i sanitari del 118 che si sono occupati della signora.