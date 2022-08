Eboli: rapina armato di pistola un centro scommesse, è caccia all'uomo Portati via circa 8mila euro, indagano i carabinieri

Rapina in un centro scommesse di Eboli, in via Amendola. Un uomo, che indossava una tuta bianca simile a quelle anti Covid utilizzate dai sanitari, con il volto coperto e armato di pistola è entrato nel locale dove ha minacciato il giovane cassiere.

Si è così fatto consegnare l'incasso che ha messo all'interno di due buste della spesa per poi fuggire via indisturbato.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, sul posto per i rilievi. Il bottino portato via dal malvivente è di circa 8mila euro. E' caccia all'uomo, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale per poter risalire all'identità del rapinatore.