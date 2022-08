Truffa, furto aggravato: arrestato un 36enne di Battipaglia In azione i carabinieri del posto, i reati commessi in diverse città italiane

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un arresto, per un cumulo di pene, nei confronti di un 36enne di Battipaglia. Dovrà scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione circa e pagare una pena pecuniaria di circa 2mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Lecce per una serie di condanne definitive per furto aggravato, truffa e utilizzo indebito di carte di credito e bancomat, reati commessi in più città italiane tra il 2013 e il 2019. Il 36enne si trova ora nella casa circondariale di Fuorni.