Scontro tra due auto sulla statale 19: un ferito grave Il sinistro è avvenuto all'altezza di Eboli: disagi alla circolazione

Ancora un incidente sulle strade del Salernitano. Lungo la strada statale 19, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro tra due autovetture, all'altezza di Eboli. Nell’impatto una persona è rimasta gravemente ferita e, dopo essere stata presa in carico dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale in serie condizioni. Qui è stata ricoverata in Terapia Intensiva con prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai sanitari, è presente il personale di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile, e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

A causa del sinistro si registrano importanti disagi alla circolazione. Lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” è stato, infatti, provvisoriamente chiuso al transito, in entambe le direzioni, un tratto compreso tra il km 3,600 ed il km 3,720, ad Eboli.

Ultimate le operazioni di pulizia e sgombero del piano viabile la strada regolarmente fruibile, in entrambe le direzioni.

(foto di repertorio)