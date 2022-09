Task force nella Piana del Sele: controllate 100 persone, un arresto Controlli straordinari disposti dal Questore di Salerno per contrastare spaccio e prostituzione

Il Questore della Provincia di Salerno, nell’ambito delle attività finalizzate a reprimere e prevenire fenomeni delinquenziali nelle aree territoriali costiere, in particolare nella fascia litoranea dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, ha disposto, nella serata di giovedì primo settembre, accurati e rigorosi servizi di ordine e sicurezza pubblica. In particolare sono stati effettuati controlli a persone, veicoli ed attività, per contrastare lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione, l’immigrazione clandestina, l’abusivismo commerciale, la contraffazione e il commercio illegale.

Nel corso delle operazioni, che hanno visto il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, sono state controllate nelle aree di intervento 100 persone, con un arresto in flagranza di reato, e 70 veicoli, con 3 fermi amministrativi per violazione del codice della strada e 1 ritiro di patente.

Particolarmente incisivi sono stati i controlli mobili finalizzati alla verifica della regolarità della posizione sul territorio nazionale di gruppi di cittadini stranieri e i controlli antiprostituzione lungo tutto il litorale.