Il giorno del dolore a Vietri sul Mare, addio a Emanuel: "Ragazzo straordinario" Striscioni e palloncini bianchi per l'ultimo saluto. Il sindaco: "C'è bisogno di più sicurezza"

La Costiera Amalfitana è a lutto per l'ennesima giovane vita spezzata. E' il giorno del dolore per Vietri sul Mare. La comunità si è riunita per l'addio a Emanuel Colonnese, il giovane di 18 anni, di Molina, deceduto nella notte tra sabato e domenica a causa di un incidente avvenuto in via Allende, nella zona litoranea di Salerno.

"Ciao Manu, buon viaggio", "Che il tuo sorriso possa risplendere anche da lassù", sono gli striscioni che hanno atteso e accolto la bara bianca nella Chiesa di San Giovanni Battista, questa mattina alle 10. I palloncini bianchi in cielo e le lacrime di amici e parenti, stretti nell''immenso dolore per la scomparsa di un giovane speciale.

E’ un dolore che accomuna l’intera provincia di Salerno che piange ancora una vittima della strada, ancora una vita spezzata troppo presto.

Il ragazzo stava ritornando a casa dopo una serata in discoteca quando ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Troppo violento l'impatto, per Emanuel non c'è stato nulla da fare, nonostante l’intervento degli operatori dell’Humanitas.

Presente ai funerali anche il sindaco di Vietri Giovanni De Simone e . Si tratta solo dell’ultima tragedia che ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale, una priorità da affrontare per tutti gli Enti.

“Se ne parla tanto, ma poco viene fatto, - dice il sindaco De Simone - Oggi salutiamo una giovanissima vittima della strada. Settimana scorsa anche un altro ragazzo, tornando da lavoro, ha perso la vita con analoghe modalità. Bisogna intervenire, c’è bisogno di maggiori controlli e che lo Stato faccia maggiori pressioni sui giovani e sulle persone, in merito ai rischi legati alla velocità. C’è bisogno di fare “scuola” all’interno delle strutture scolastiche, è necessaria un’educazione maggiore. Abbiamo perso già due ragazzi in meno di due settimane, bisogna intervenire al più presto”, l’appello della fascia tricolore.

Per l’assessore Marcello Civale, originario di Molina: “Necessario mettere al primo posto la sicurezza stradale in tutte le agende politiche dei territori. Prioritaria è la prevenzione e una maggiore “didattica” della sicurezza stradale anche all’interno delle scuole: è fondamentale insegnare ai giovani la sicurezza sulla strada. Anche le infrastrutture devono essere migliorate".

"Manuel lo conoscevo bene, Molina perde un figlio: un ragazzo educato, straordinario. E’ un lutto straziante", il suo cordoglio.