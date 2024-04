UFFICIALE - Juventus-Salernitana, si gioca di domenica: data e orario Resi noti orari e data della trasferta allo Stadium

Sono stati resi noti gli orari della 36esima giornata di serie A. Juventus-Salernitana si giocherà il 12 maggio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. La trasferta in Piemonte quindi sarà uno dei turni domenicali con diretta solo su Dazn. Per la Salernitana, già condannata alla serie B, sarà la penultima trasferta di prestigio dopo la chiusura col botto in casa del Milan.

10/05/2024 Venerdì 20.45 FROSINONE−INTER DAZN

11/05/2024 Sabato 18.00 NAPOLI−BOLOGNA DAZN

11/05/2024 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 12.30 LAZIO-EMPOLI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 15.00 GENOA−SASSUOLO DAZN

12/05/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-TORINO DAZN

12/05/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS−SALERNITANA DAZN

12/05/2024 Domenica 20.45 ATALANTA-ROMA DAZN

13/05/2024 Lunedì 18.30 LECCE-UDINESE DAZN

13/05/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA-MONZA DAZN/SKY