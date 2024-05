Salernitana, la Lazio lavora ad un maxi-asse: Tchouna e Coulibaly nel mirino Il francese lancia messaggi sui social. Fabiani pensa anche ad una sua scoperta

Gli occhi di mezza Europa e ora i fari della Lazio che vuole anticipare la concorrenza. Loum Tchaouna è il fiore all’occhiello della Salernitana che mestamente si appresta a salutare la serie A. Il francese lancia messaggi sui social, scrive “prova a prendermi”, riferito non solo alle prestazioni sfoderate in campionato ma anche in vista di una finestra estiva che si preannuncia rovente.

Da mezza Europa arrivano sondaggi ma negli ultimi giorni la Lazio ha intensificato i contatti ed è in pole position. La Salernitana spera nell’asta, con gli 8 milioni di clausola definiti dallo scorso anno così come la percentuale del 40 per cento da destinare al Rennes.

La Lazio però punta anche Boulaye Dia, Lorenzo Pirola e Lassana Coulibaly. Proprio il maliano però ha scalato posizioni e ora è favorito per far coppia con il francese. Il ds Fabiani lo portò in Italia e ora vorrebbe ricongiungersi al maliano, in crescendo con Atalanta e Juventus dopo una stagione incolore.