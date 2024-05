Salernitana-Verona, fischia Di Bello: diresse l'amara finale playoff del 2011 Penultimo impegno in serie A per i granata

Per Salernitana-Hellas Verona, incontro valido per la 37esima giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma lunedì 20 Maggio alle ore 18:30 allo stadio Arechi, è stato designato l’arbitro Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Galetto e Scatragli. Quarto uomo Bonacina. Al Var Marini, assistito da Abisso.

Sono sette i precedenti che legano Di Bello alla Salernitana con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e due ko. L’ultimo amarcord è amaro, con i granata sconfitti nella sfida con la Roma per 1-2 all’Arechi. Di Bello diresse anche Verona-Salernitana, finale playoff di serie C terminata 2-0 per gli scaligeri.