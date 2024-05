Scontri Salernitana-Fiorentina, 50 anni di Daspo per cinque tifosi granata Le indagini delle forze dell'ordine però continuano: si preannunciano nuovi provvedimenti

Costano carissimo a cinque tifosi della Salernitana gli scontri che si registrarono alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Attraverso una nota, è stata resa nota l’attività del Questore di Salerno che ha emesso cinque Daspo per altrettanti tifosi della Salernitana. Nel mirino un 41enne, 47enne e un 42enne residenti a Salerno e due 26enne residenti a Baronissi e Mercato San Severino, riconosciuti come partecipanti attivi degli scontri nel prepartita. Per loro è scattato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per ben dieci anni, tutti con obbligo di firma.

Le indagini però non si fermano qui. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli agenti della Questura di Salerno per identificare gli altri tifosi implicati negli scontri, al fine dell’applicazione di ulteriori provvedimenti. Nella nota stampa, la Questura di Salerno parla di ben 200 individui “travisati, muniti di bottiglie, bombe carta, aste e oggetti contundenti”, con il chiaro intento di venire in contatto con i tifosi avversari e autori degli scontri, per ben 20 minuti, con gli agenti presenti sul posto.