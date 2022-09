Cane cade in un'idrovora: salvato dai vigili del fuoco E' successo in Litoranea

Intervento dei vigili del fuoco in Litoranea, nei pressi di Battipaglia dove un cane è caduto in un'idrovora che funge da vaglio delle acque che poi vengono riversate in mare. Intorno alle 14 una squadra è stata inviata dalla sede centrale, con il supporto dei reparti specialistici speleo Alpino fluviali l'animale è stato messo in salvo. Ricondotto in strada è stato poi affidato alle cure del personale dell'Asl veterinaria.