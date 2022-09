Ladri in azione nel Cilento: furti a Futani, residenti organizzano ronde Ad agire sarebbe sempre la stessa banda. Sui vari casi indagano i carabinieri

Furti ancora nel Basso Cilento. Ladri in azione negli ultimi giorni a San Severino di Centola, Massicelle e Futani. Dopo i colpi avvenuti la scorsa notte, quando i malviventi hanno svaligiato un meccanico a San Severino dove hanno anche portato via un’automobile, e dopo i furti registrati sul territorio comunale di Futani, i ladri, nella notte tra martedì e mercoledì, sono tornati proprio a far visita agli abitanti di quest’ultimo borgo.

Ad agire sarebbe sempre la stessa banda, a bordo di un doblò bianco finito nei filmati della videosorveglianza comunale. Purtroppo per loro, però, questo mezzo li ha lasciati a piedi tra Futani e Castinatelli. Prima di abbandonarlo, però, l’hanno lasciato orfano delle targhe. I ladri, quindi, hanno poi deciso di proseguire a piedi e poi, una volta giunti nella frazione di Castinatelli, hanno provato a fare irruzione in diverse abitazioni e terreni.

La loro presenza però non è passata inosservata perché l'intero vicinato si è svegliato, con un gruppo di residenti che ha perfino provato a raggiungere i ladri.

I ladri hanno raggiunto a piedi il vicino comune di Massicelle dove hanno prima rubato un’auto, che sprovvista di carburante li ha lasciati a piedi non distante da dove l’avevano sottratta, e successivamente ne hanno rubata un’altra che è servita per fuggire con una refurtiva rubata proprio a Massicelle, fatta di attrezzi agricoli e altra merce.

Sui vari casi indagano i carabinieri, mentre i cittadini hanno organizzato delle ronde per acciuffarli nel caso dovessero ripresentarsi.