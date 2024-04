Si torna a sparare a Nocera: sei colpi di pistola contro un garage Sull'episodio indagano i carabinieri: non ci sono feriti. Una settimana fa un episodio analogo

I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore indagano su quanto avvenuto nelle scorse ore nel centro storico della città. In particolare, si cerca di capire cosa ci sia dietro gli spari indirizzati contro un garage.

Almeno sei i colpi di pistola esplosi in via Gramsci. A distanza di una settimana, dunque, in città torna l'allarme sicurezza: in quel caso, gli spari vennero registrati in via Balbo, contro il portone di un'abitazione.

Gli investigatori seguono varie piste, anche se al momento i due episodi non sembrano collegati tra loro. Non si esclude che quanto avvenuto nel centro storico nocerino sia riconducibile a dissidi personali tra alcuni residenti della zona, in particolare per un parcheggio conteso.

Ipotesi sulle quali sono al lavoro i militari nocerini, sotto il coordinamento della Procura.