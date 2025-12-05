La Roller Salerno alza bandiera bianca: "Seppellite le nostre ambizioni" Il rebus Palatulimieri obbliga la gloriosa società a fare un passo indietro: niente serie B

Le luci si spengono. Salerno fa i conti con una decisioni più forti per il mondo dello sport. La Roller Salerno scende dai pattini e dice basta. Con una lettera inviata alla federazione hockey, la gloriosa società campana, al suo 41esimo anno di vita, comunica la propria rinuncia al campionato di serie B. Una scelta sofferta ma necessaria, legata alla precarietà sul tema strutture. Il Palatulimieri, oggetto del maxi-restyling che accompagnerà gli stadi Arechi e Volpe, è stato affidato alla società salernitana fino al prossimo 31 dicembre. Un’incognita temporale che non ha permesso alla società di poter programmare e progettare l’importante ed estenuante campionato di serie B.

Lo sfogo sui social

Da qui la resa. L’addio è silenzioso. I contratti dei senior verranno annullati, con gli atleti liberi di accasarsi altrove. Resterà ora il lavoro iniziato con le formazioni under e con le discipline di “corsa” e hockey artistico divise tra il Palatulimieri, il comune di Pontecagnano Faiano. E sui social ora l’aria si fa incandescente. Con un post, la Roller Salerno ha provato a rompere il muro di indifferenza che si respira in città per una pagina nera per la storia dello sport salernitano: “A Salerno le strutture sportive non sono cattedrali, ma necropoli di cemento che seppelliscono ogni ambizione”.