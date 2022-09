Battipaglia: 10 auto vandalizzate con chiodi e chiavi In azione un gruppo di giovani

Vandali in azione a Battipaglia dove una decina di automobili sono state danneggiate da ignoti. E' successo in centro, nei pressi di via del Centenario d'Italia. Le vetture sono state rigate, presumibilmente, con chiodi e chiavi. Ingenti i danni che hanno trovato i proprietari che si sono rivolti alle forze dell'ordine. Pare che dietro ci sia la firma di un gruppo di ragazzini che agisce sempre in zone dove non sono presenti telecamere di video sorveglianza.