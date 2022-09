Carambola sulla Cilentana: quattro i veicoli coinvolti in una galleria Nulla di grave per i passeggeri dei mezzi coinvolti

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Sono rimasti coinvolti nel sinistro, avvenuto all’interno di una galleria, quattro automobili che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Nulla di grave per i passeggeri dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato loro le prime cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per far defluire il traffico, deviato agli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Presenti anche i tecnici dell'Anas, società che gestisce la Cilentana, per verificare eventuali danni all'infrastruttura e procedere alla bonifica del tratto viario e alla rimozione dei veicoli.