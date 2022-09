Sorpreso in auto con 231 chili di hashish: arrestato 37enne incensurato La droga avrebbe fruttato più di due milioni di euro

E' stato sorpreso in auto con 231 kg di hashish, la droga avrebbe fruttato più di due milioni di euro. Nei guai un 37enne incensurato di Nocera Inferiore, beccato dai carabinieri nel corso di un controllo. L'uomo è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio.

E' stato fermato dai militari a Casoria, all’altezza dello svincolo autostradale. Quando ha aperto il finestrino della vettura la puzza di naftalina ha insospettito i carabinieri. Trovati nell’auto sette pacchi di iuta sigillati.

Quando in caserma i militari dell’Arma hanno scartato il cellophane, hanno trovato sette cartoni identici con la scritta “136 + Bmx” e, all’interno, la droga. I panetti riportavano in copertina le foto di frutti esotici, dell’America latina e centrale. L’uomo è stato trasferito in carcere, la sostanza stupefacente sequestrata. In corso indagini da parte dei carabinieri sull’origine dell’hashish.