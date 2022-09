Turista australiano si ferisce sul Sentiero degli Dei: intervento del CNSAS L'uomo ha riportato una contusione ad una caviglia

Ancora un intervento sul sentiero degli Dèi per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per un escursionista infortunato. Si trattava di un uomo australiano che lungo il sentiero ha riportato una contusione ad una caviglia. Le squadre del CNSAS lo hanno raggiunto e stabilizzato ma, poiché non riusciva a procedere in autonomia, l'uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla fino a Bomerano, dove è stato affidato all'ambulanza 118.