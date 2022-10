Aggrediscono un uomo con coltelli e bottiglie rotte:fermati per tentato omicidio I tre stranieri si trovano in carcere. La vittima è grave, è ricoverata in prognosi riservata

Aggrediscono un uomo, colpendolo con un coltello e colli di bottiglia. I carabinieri della Stazione Pontecagnano hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto, per il reato di tentato omicidio in concorso, nei confronti di tre giovani cittadini albanesi. Domiciliati a Pontecagnano, sono stati notati in via Mar Ionio, come segnala un testimone.

Avrebbero rincorso uno straniero, originario del Gambia, colpendolo con coltello e bottiglie rotte, per poi fuggire. I militari sono riusciti ad individuarli. Il movente del gesto è in fase di accertamento.

La vittima è stata accompagnata in codice rosso, in pericolo di vita, presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno. Sul suo corpo sono stati trovati lividi e ferite da taglio a collo, dorso e braccio. E' ricoverato in prognosi riservata.

I tre, sottoposti a fermo, sono stati condotti nella casa circondariale di Fuorni.