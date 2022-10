Salerno, bimbo di 5 anni ingoia un gettone del parco giochi A salvarlo i medici dell'ospedale Ruggi D'Aragona

Paura per un bambino di Salerno che aveva ingoiato accidentalmente una monetina. A salvarlo l’equipe endoscopica del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale Ruggi d'Aragona. Il corpo estraneo è stato rimosso e il bimbo sta bene. Il piccolo si trovava in un parco quando avrebbe ingoiato un gettone da bowling. Grande spavento per i genitori, fortunatamente la vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi.