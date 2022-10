Grosso ramo si spezza in Piazza Matteo Luciani: si allunga la lista dei crolli Ennesima tragedia sfiorata a Salerno. L'accusa: "Poca manutenzione e attenzione verso la città"

Ennesima tragedia sfiorata, questa mattina, in Piazza Matteo Luciani. Nella centralissima piazza di fronte il teatro Verdi, un ramo di grandi dimensioni si è spezzato ed è crollato al suolo. Ad incidere sarà stata l'ondata di maltempo che, negli scorsi giorni, si è abbattuta su Salerno e provincia. Ma i residenti e diversi amministratori hanno puntato il dito anche sulla scarsa manutenzione del verde pubblico in città.

Fortunatamente, nonostante il luogo sia abitualmente molto frequentato da famiglie e giovani della zona, al momento del crollo non vi era nessuno. Non si registrano, dunque, feriti o danni.

Ma in città continuano a cadere alberi e rami, e cresce la preoccupazione dei cittadini. In merito a quanto accaduto si è espresso anche il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano.

Si tratta, per il consigliere, dell'ennesima "tragedia sfiorata", di un episodio avvenuto proprio "nell'ora di punta per i genitori che accompagnano i loro bambini a scuola".

"Mi spiace che l'amministrazione non tenga conto delle innumerevoli richieste da parte delle opposizioni, indirizzate alla salvaguardia dei cittadini...purtroppo l’Amministrazione di Salerno è soprattutto questo: mancato ascolto e carenza di attenzione verso la città", ha scritto Pessolano. Il consigliere, inoltre, ha ricordato di aver già richiesto, in data 18 marzo 2022, in una sua precedente missiva indirizzata al sindaco e all'assessore all'ambiente, un intervento di potatura di tutte le piante insistenti lungo Via Ligea, Via Porto e Piazza Matteo Luciani.

Nel documento veniva sottolineato che "le alberature di queste zone sono da lungo tempo prive di qualsiasi tipo di manutenzione e si teme che la loro crescita "selvaggia" possa alla fine incidere sulla stabilita' delle stesse e quindi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e stradale, soprattutto in concomitanza di eventi atmosferici avversi".

Si allunga così la lista dei crolli in città. Dopo Mercatello, via Pio XI e Fratte, ancora un episodio che mette in allarme i cittadini.