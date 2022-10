Pagani, picchia l'ex moglie davanti ai figli all'uscita di scuola E' successo in centro, intervenuta la polizia municipale

Momenti di paura a Pagani dove un uomo avrebbe aggredito la sua ex moglie all'uscita di scuola. La donna era in auto con i figli quando è sopraggiunto l'ex marito, l'avrebbe trascinata fuori dalla vettura per malmenarla davanti agli occhi increduli dei presenti e dei loro bambini. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale. L'aggressore è stato identificato dalle forze dell'ordine.