Eboli: maxi rissa in centro, coinvolte circa 20 persone Intervengono i carabinieri

Ancora violenza in centro a Eboli, nella serata di ieri, per cause ancora non chiare, è scoppiata una maxi rissa in via San Berardino. Coinvolte una ventina di persone. Paura in strada e disagi anche alla circolazione veicolare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la situazione alla normalità. Solo pochi giorni fa il sindaco di Eboli Mario Conte era stato a Salerno in prefettura per l'incontro del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo cittadino aveva richiesto maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine nel centro del Comune.