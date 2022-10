Blitz dei Nas, chiuso noto ristorante di Salerno per carenze igienico sanitarie Sporche le attrezzature impiegate e gli ambienti destinati alla produzione

I Nas di Salerno hanno eseguito controlli nel settore alimentare, in questi giorni, nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni igienico sanitarie hanno riguardato attività di ristorazione, pasticcerie e supermercati. A causa delle gravi carenze igienico sanitarie rilevate in un noto ristorante del centro di Salerno, con l'ausilio di personale della locale Asl, è stata disposta l'immediata sospensione dell'intera attività. Diversi ambienti, tra cui anche quelli destinati alla produzione erano sporchi, così come le attrezzature impiegate, trovata poi polvere sugli arredi e nei sistemi di aerazione. In una pasticceria di Benevento sono stati sequestrati 20 chili di prodotti privi di tracciabilità. Cinque titolari di altrettanti esercizi commerciali sono stati diffidati per la risoluzione di alcune carenze strutturali e organizzative degli ambienti ispezionati. Il valore complessivo dei provvedimenti adottati dai Nas è stimato in oltre 500mila euro.