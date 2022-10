Castellabate, rete da pesca illegale: sequestro della Guardia costiera I militari hanno sanzionato anche un diportista nella zona di riserva integrale

Attrezzi da pesca irregolari sono stati individuati e sequestrati dal personale della Guardia Costiera di Agropoli nel corso dell'ordinaria attività di pattugliamento via mare del litorale di giurisdizione.

I militari hanno ha individuato e sequestrato, una rete da posta della lunghezza di circa 600 metn la quale era posizionata ad una distanza di circa 500 metri rispetto alla costa in località Lago, a Santa Maria di Castellabate. I militari intervenuti, coordinati dal tenente di vascello Alessio Manca, hanno constatato che lo strumento da pesca costituiva potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalato, inoltre lo stesso era sprovvisto della prevista marcatura.

Nell'ambito della medesima attività di controllo del litorale, è stato sanzionato un diportista il quale è stato colto in navigazione nella Zona A (riserva integrale) dell’Area Marina Protetta.

Il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Salerno, continuerà a monitorare costantemente questo fenomeno, al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, la tutela dell'ambiente marino costiero nonché la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa fluca.