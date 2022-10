Salerno, choc sul Lungomare, cadavere di un uomo in acqua Rinvenuti i vestiti sulla spiaggia, si tratta di un 35enne del posto

Choc sul Lungomare di Salerno. Il cadavere di un 35enne del posto è stato rinvenuto nelle acque antistanti la spiaggetta che si trova nei pressi del parcheggio di Piazza della Concordia. A dare l'allarme, dopo aver visto il corpo galleggiare a riva, sarebbero stati dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia, la scientifica, la polizia municipale, la guardia costiera, i vigili del fuoco e un'ambulanza.

I sanitari hanno però solo potuto accertare la morte, dopo che la salma è stata riportata a terra. Sulla spiaggia sono stati ritrovati dei vestiti, una maglia e dei pantaloni scuri e un paio di scarpette da ginnastica bianche. La persona deceduta indossava, al momento del ritrovamento, solo un paio di boxer neri.

Si pensa quindi si sia spogliato per qualche motivo, per poi forse gettarsi in mare. In corso i rilievi e le indagini da parte delle forze dell'ordine per chiarire cosa sia accaduto e le cause del decesso. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore, al suicidio, alla morte violenta. La polizia ha fatto sapere che proseguono gli esami per capire se ci siano i segni di un'aggressione. La salma è stata condotta in ambulanza all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.