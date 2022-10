Crack e hashish in casa, 44enne arrestata dai carabinieri La droga era suddivisa in 62 dosi

Crack e hashish in casa, per un totale di 20 grammi: una 44enne di Salerno, S.R., è stata arrestata in flagranza dai carabinieri della compagnia cittadina.

La droga era già suddivisa in 62 dosi, ed è stata sequestrata dai carabinieri: il blitz è scattato nella zona orientale della città, anche a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti alle forze dell'ordine.