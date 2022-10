Salerno: trovato morto a mare, la verità dall’autopsia Il giovane combatteva da anni con problemi di salute e dipendenze

E' stata disposta l'autopsia sulla salma di Enzo, il 35enne rinvenuto senza vita a Salerno, nelle acque antistanti la spiaggia che si trova nei pressi del parcheggio di Piazza della Concordia. Da prime indagini non risulterebbero segni di violenza sul corpo.

Pare che l'uomo, molto conosciuto nel centro storico cittadino, si sia tolto gli indumenti prima di entrare in acqua. Dei vestiti e un paio di scarpe sono stati ritrovati su un muretto nelle vicinanze. Sul caso indaga la polizia che ha effettuato i rilievi sul posto. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso, anche se potrebbe essersi trattato di un malore, risultato fatale.

A notare il corpo galleggiare in mare sono stati dei passanti che hanno dato l'allarme. La salma intanto si trova all'obitorio dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane, che combatteva da anni con diversi problemi di salute e dipendenze.