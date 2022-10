Salerno, scontro tra auto e moto sul Lungomare, un ferito Ad avere la peggio il centauro

Ancora un incidente sul Lungomare Marconi di Salerno. A scontrarsi un'auto e una moto, per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito violentemente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. In corso indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.