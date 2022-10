Con hashish e cocaina nel giardino di casa: arrestato un uomo a Battipaglia Trovato anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente

Lotto allo spaccio di droga nel Salernitano. Sabato scorso sono scattate le manette per F.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale di polizia giudiziaria in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia lo ha beccato in flagranza del reato, nel giardino della sua abitazione. L'uomo è stato trovato in possetto di circa 7 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish nonché di un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.