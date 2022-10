Salerno, colpi di pistola in strada: paura a Pastena, arriva la Polizia A far scattare l’allarme sono stati i residenti. Gli agenti sul posto alla ricerca dei bossoli

Tensione in serata in via Madonna di Fatima, nel quartiere Pastena, a Salerno. La Polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni colpi di pistola.

Ad udire distintamente gli spari sono stati diversi residenti, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, alla ricerca di eventuali bossoli. Stando ad alcune testimonianze, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da uno scooter.

Nelle scorse settimane episodi simili erano avvenuti in altre zone della città, tanto da far ipotizzare una possibile guerra tra bande per il controllo del territorio, ed in particolare dello spaccio.