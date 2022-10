Colpi di pistola davanti a una pescheria a Salerno: i residenti hanno paura Proseguono le indagini della polizia per risalire al responsabile fuggito via dopo gli spari

All'indomani dell'ennesimo episodio criminale nella zona orientale di Salerno c'è paura. Gli spari esplosi da un uomo armato di pistola davanti alla pescheria Fatima, intorno alle 21 di ieri sera, hanno raggelato il quartiere.

La ricostruzione della sparatoria

Da una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, giunte sul posto, pare che l'attentatore sia arrivato a bordo di uno scooter, con il volto coperto da un casco. Avrebbe esploso tre colpi di pistola per poi fuggire via. L'attività era ancora aperta e c'erano diverse persone radunate nelle vicinanze. Proprio accanto al locale c'è il portone di un palazzo. Non ci sono feriti.

Le indagini della polizia

Sul luogo dell'attentato sono arrivati gli agenti delle voltanti della questura di Salerno e la squadra mobile della polizia. Effettuati i rilievi sul posto. Rinvenute tre ogive. Le forze dell'ordine hanno portato via la telecamera di videosorveglianza della pescheria. Le immagini potrebbero essere fondamentali per risalire all'identità dell'uomo che ha sparato. Per il momento pare nessun testimone abbia fornito dettagli che possano aiutare a capire di chi si tratti. Tra le ipotesi degli investigatori quella di un'intimidazione o di un gesto dimostrativo per imporre il proprio predominio su una zona. Non si esclude che quanto accaduto possa fare parte di una guerra per il controllo di piazze di spaccio.

Residenti e commercianti hanno paura

L'ennesimo episodio criminale nei rioni della zona orientale di Salerno ha spaventato molto residenti e commercianti. Chi vive vicino all'attività presa di mira si è detto preoccupato per la recrudescenza per mano di una criminalità che agisce anche allo scoperto. A stupire è proprio l'orario e il fatto che tanti negozi fossero ancora aperti. I cittadini chiedono più attenzione al territorio da parte delle forze dell'ordine. Pattuglie che vigilino anche di notte nei quartieri.