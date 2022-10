Incidente tra Salerno e Pellezzano: motociclista finisce in ospedale Nell'impatto sono rimasti coinvolti uno scooter ed un'auto

Paura in serata per un incidente avvenuto sulla strada statale 88, al confine tra i comuni di Salerno e Pellezzano. Ad avere la peggio è stato un motociclista che è finito in ospedale per accertamenti dopo essersi scontrato con una Opel Agila. L’impatto, avvenuto intorno alle 19.30, è stato particolarmente violento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha provveduto a trasportare in ospedale il ferito. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. La viabilità, che ha inevitabilmente risentito di quanto accaduto - è stata gestita dal personale di “Strade Sicure” che, coordinato dal responsabile Gerardo Postiglione, ha provveduto a mettere in sicurezza l’arteria.