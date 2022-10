Entra ed esce dal carcere: sarà rimpatriato in Gambia spacciatore 30enne L'uomo è stato accompagnato dalla polizia di Salerno nel Centro di permanenza temporanea

Era stato prima arrestato e poi condannato in via definitiva per spaccio. Con una serie di nomi falsi era riuscito ad evitare le espulsioni dal 2016 ad oggi. Arrestato e scarcerato tre volte, sempre per droga, era sfuggito sistematicamente al rimpatrio.

Ma stavolta per uno straniero di 30 anni originario del Gambia è andata diversamente: gli agenti di polizia hanno accompagnato D.L. presso il Centro di permanenza temporanea di Palazzo San Gervasio, nel potentino, dove sarà trattenuto fino a quando sarà organizzato il volo di rientro verso il suo Paese.

L'ufficio immigrazione della questura di Salerno ha ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità giudiziaria e il riconoscimento dello straniero da parte dell'ambasciata del Gambia: il personale dello Stato africano provvederà poi ad affidarlo agli agenti di polizia di frontiera del suo Paese.