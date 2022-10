Furto in un bar di Eboli: bottino da 50 euro, l'ira del titolare Danni alla saracinesca e alla porta

Ancora un furto a Eboli, nel mirino dei ladri un bar. I malviventi sono riusciti ad accedere nell'attività forzando la saracinesca e la porta d'ingresso, poi hanno gettato a terra la cassa, lasciando anche le monete. I danni maggiori li hanno provocati per portare via un bottino davvero esiguo. Su tutte le furie il titolare dell'attività che si è sfogato sui social.

Lo sfogo del titolare dell'attività

“Questa la ricompensa per chi si alza tutte le mattine, si rimbocca le maniche e va a lavorare” le parole del titolare dell'attività che ha mostrato tutto il suo rammarico per aver scelto di investire sul territorio, L'uomo ha poi aggiunto che ha fiducia nelle istituzioni e che proseguirà comunque a lavorare onestamente a differenza di chi agisce in modo criminale. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

Solo poche settimane fa il sindaco di Eboli Mario Conte aveva incontrato il prefetto di Salerno per chiedere maggiori controlli sul territorio a causa del crescere degli episodi criminali nella cittadina della Piana del Sele.