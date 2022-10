Scontro tra auto e furgone: incidente all’uscita autostradale di Battipaglia Il violento impatto nella tarda mattinata di oggi

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi all’uscita autostradale di Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento un furgoncino e un'auto si sono violentemente scontrati.

Nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, ma a preoccupare maggiormente sono condizioni di salute di una donna. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto.