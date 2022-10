Immigrazione clandestina di badanti in Italia: blitz nel Salernitano Operazione in corso dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania: nei guai 4 persone

I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania stanno eseguendo un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Dda, nei confronti di tre uomini e una donna indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia di cittadine moldave impiegate come badanti, e, per uno degli indagati, per il reato di estorsione commessa nei confronti di una delle vittime.