Usura ed estorsione, blitz all'alba nel Cilento: colpo al clan Cesarulo-Marotta Le vittime erano tutti imprenditori del territorio

Blitz all'alva nel Cilento, dove i carabinieri hanno tratto in arresto tre persone con le accuse di usura ed estorsione. I militari dell'Arma della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, hanno eseguito un'ordinanza cautelare di custodia in carcere e detenzione domiciliare ad Agropoli, nei confronti di tre soggetti, su provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura.

I fatti

Ai tre sarebbero contestati reati di usura ed estorsione a danno di imprenditori cilentani. Il blitz dell'Arma è avvenuto in Via Taverne, nei guai tre noti esponenti del clan rom dei Cesarulo-Marotta.

Il precedente

Un'altra operazione analoga è stata portata a termine all'inizio del 2022 quando un 52nne di Agropoli e un 39enne di Orria furono arrestati perché ritenuti responsabili, a diverso titolo, di usura ed estorsione.