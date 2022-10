Scomparsa Marzia: cadavere ritrovato in un casolare, attesa per il test del Dna Il corpo in avanzato stato di decomposizione. Sequestrato il luogo, indagini in corso

di Federica Inverso

Potrebbe appartenere alla 29enne scomparsa un anno fa da Pontecagnano Faiano il corpo senza vita rinvenuto, nella giornata di ieri, nel bosco San Benedetto. Si attende l'esito del Dna disposto dagli inquirenti.