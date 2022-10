Ai domiciliari per furto ma viene beccato mentre tenta un altro colpo: arrestato Finisce in carcere un 32enne salernitano: alla vista della Polizia ha reagito con violenza e minacce

Lo scorso 10 ottobre era finito ai domiciliari, su disposizione del Tribunale, poichè accusato di essere l’autore di quattro furti e tentati furti commessi negli ultimi mesi ai danni di alcuni negozi del quartiere Pastena, nella zona orientale di Salerno. Nella giornata di ieri è stato beccato mentre tentata un nuovo colpo.

E' finito in carcere il 32enne salernitano, G.I. le sue iniziali, arrestato dalla sezione Volanti della Questura, nella flagranza dei reati di resistenza e lesione in danno di pubblico ufficiale.

L'arresto

Il giovane doveva essere rintracciato dagli agenti per via dell'aggravamento della sua pena, in quanto, accusato di furti, dai domiciliari sarebbe dovuto essere trasferito in carcere. G.I. è stato però rintracciato proprio mentre commetteva un nuovo furto e, alla vista della Polizia, ha reagito con minacce e violenza. Si sono quindi spalancate le porte della casa circondariale, con la nuova accusa di resistenza e lesione ai danni di pubblico ufficiale.

(foto di repertorio)