Paura sul Sentiero degli Dei: turista inglese cade e si rompe un piede Il Soccorso alpino e speleologico ha soccorso anche una coppia canadese che si era sentita male

Provvidenziale intervento del Soccorso alpino e speleologico della Campania sul Sentiero degli Dei. Una telefonata alla centrale operativa del 118 ha segnalato un infortunio riportato da una donna inglese di 66 anni. La donna, 66 anni, è caduta riportando la sospetta frattura della caviglia destra.

Non è stato l'unico intervento: poco dopo, infatti, è arrivata un'altra chiamata per segnalare un malore, dovuto a sfinimento, da parte di un’anziana coppia di escursionisti canadesi.

Grazie alla sinergia con il 118, si è deciso di recuperare in elisoccorso la donna 66enne, recuperata a bordo con un verricello e trasferita al Ruggi di Salerno.

I due nordamericani invece sono stati accompagnati a valle: fortunamente per loro non si è reso necessario il ricovero in ospedale.